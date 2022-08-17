Минобороны РФ призвало не верить слухам о смене главы Черноморского флота

Министерство обороны России прокомментировало слухи о том, что у Черноморского флота РФ сменился лидер.

17 августа ряд российских СМИ сообщили, что новым лидером Черноморского флота России стал вице-адмирал Виктор Соколов, который якобы сместил на данном посту Игоря Осипова.

Российское информационное агентство РБК получило официальный комментарий от представительства Министерства обороны России, которое призвало не верить слухам о смене главы Черноморского флота.