Минобороны РФ призвало не верить слухам о смене главы Черноморского флота
Министерство обороны России прокомментировало слухи о том, что у Черноморского флота РФ сменился лидер.
17 августа ряд российских СМИ сообщили, что новым лидером Черноморского флота России стал вице-адмирал Виктор Соколов, который якобы сместил на данном посту Игоря Осипова.
Российское информационное агентство РБК получило официальный комментарий от представительства Министерства обороны России, которое призвало не верить слухам о смене главы Черноморского флота.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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