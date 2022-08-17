Путин попросил не повышать цены на спиртное для борьбы с алкоголизмом в России

Владимир Путин посетил Владимирскую область, где попросил местного губернатора не поднимать цены на алкоголь.

В среду Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Владимирской области Александром Авдеевым, рассказав ему о том, что в 2021 году показатель заболеваемости алкоголизмом в его регионе превышает статистику по России более чем в два с половиной раза.

По словам Путина, Авдеев должен наладить борьбу с алкоголизмом во Владимирской области, однако для этого не следует поднимать цены на спиртные напитки.

Владимир Путин уверен, что Александр Авдеев обязан внедрить нормы здорового образа жизни среди простых граждан Владимирщины, минуя тактику запретов и ограничений.