NI: Оператор украинской атомной электростанции заявил, что столкнулся с масштабной кибератакой

Украинское агентство, ответственное за надзор и эксплуатацию атомных электростанций страны, заявило, что российские хакеры предприняли попытку взлома на сайте компании.

Атака, по-видимому, провалилась, и не было никаких признаков того, что она угрожала нарушить работу украинской энергосистемы или контроль компании за 15 работающими ядерными реакторами страны.

Компания "Энергоатом" заявила, что ей удалось скрыть атаку от пользователей веб-сайта. Тем не менее, это стало напоминанием о цифровой угрозе, которую представляет энергетическая инфраструктура в Украине, где обстрел Запорожской атомной электростанции вызвал глобальную тревогу.

Энергосистема Украины уже дважды отключалась от сети, в 2015 и 2016 годах, что привело к массовым отключениям электроэнергии, и за попытками России атаковать объект Энергоатома внимательно следили на случай, если они предвещали более масштабное событие.