Северная Корея запустила очередные крылатые ракеты

Южнокорейский военный источник сообщает, что Северная Корея запустила две крылатые ракеты из города Ончхон на западном побережье рано утром в среду.

По его словам, военные власти Южной Кореи и США анализируют детали полета ракет, включая дальность полета.

Запуски состоятся через день после того, как Сеул и Вашингтон начали четырехдневные предварительные совместные учения в рамках подготовки к давно приостановленным полевым учениям Ulchi Freedom Shield, которые проходят с 22 августа по 1 сентября.

В последние годы два союзника сократили совместные военные учения из-за COVID-19 и для снижения напряженности в отношениях с КНДР, которая обвинила учения в том, что они являются репетицией вторжения.

Во вторник Пентагон заявил, что США, Южная Корея и Япония приняли участие в учениях по противоракетной обороне у побережья Гавайев на прошлой неделе.

Пхеньян не проводил ракетных испытаний в течение двух месяцев. Страна несколько месяцев боролась со вспышкой COVID-19, прежде чем на прошлой неделе объявила о победе над вирусом.

Но появилась информация о том, что Северная Корея готовится к возможному ядерному испытанию, которое станет первым с 2017 года.

На прошлой неделе сестра Ким Чен Ына обвинила пропагандистские листовки из Южной Кореи, найденные недалеко от границы, в том, что они вызвали вспышку коронавируса, и пообещала «смертельный ответ» Южной Корее.

Но президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в среду подтвердил, что он готов оказывать экономическую помощь Северной Корее поэтапно, если она прекратит разработку ядерного оружия.