Новое исследование First Street Foundation показывает, что через 30 лет четверть территории США окажется в зоне экстремальной жары
Волны жары, обрушившиеся на США этим летом, могут быть лишь началом формирования пояса экстремальной жары по всей стране.
Мэтью Эби, генеральный директор некоммерческой организации First Street Foundation , занимающейся исследованиями климатических рисков, говорит, что это лето может быть одним из лучших в жизни американцев по сравнению с будущим.
Фонд составил отчет на основе оценки спутниковых данных правительства США за шесть лет и прогнозирования будущего риска экстремальной жары.
Его выводы согласуются с предупреждениями ученых о том, что в ближайшие десятилетия экстремальная жара станет более распространенной и продолжительной.
В следующем году в отчете прогнозируется, что 8 миллионов американцев столкнутся с перспективой изнемогать при температуре не менее 125 градусов по Фаренгейту или 51 градуса по Цельсию в течение как минимум одного дня.
Согласно отчету, к 2053 году это число вырастет до 107 миллионов американцев — в 13 раз больше всего за 30 лет.
Большая часть этой экстремальной жары ожидается в центре страны, от побережья Мексиканского залива Техаса и Луизианы до Чикаго — район, который Фонд First Street называет «поясом экстремальной жары».
При таких высоких температурах дороги деформируются, железнодорожные пути изгибаются и могут сойти с рельсов, а взлетно- посадочная полоса в аэропорту может расплавиться и помешать взлету. Иногда даже отключается электричество.
Опубликовано: Светлана Репина
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