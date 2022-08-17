Новое исследование First Street Foundation показывает, что через 30 лет четверть территории США окажется в зоне экстремальной жары

Волны жары, обрушившиеся на США этим летом, могут быть лишь началом формирования пояса экстремальной жары по всей стране.

Мэтью Эби, генеральный директор некоммерческой организации First Street Foundation , занимающейся исследованиями климатических рисков, говорит, что это лето может быть одним из лучших в жизни американцев по сравнению с будущим.

Фонд составил отчет на основе оценки спутниковых данных правительства США за шесть лет и прогнозирования будущего риска экстремальной жары.

Его выводы согласуются с предупреждениями ученых о том, что в ближайшие десятилетия экстремальная жара станет более распространенной и продолжительной.

В следующем году в отчете прогнозируется, что 8 миллионов американцев столкнутся с перспективой изнемогать при температуре не менее 125 градусов по Фаренгейту или 51 градуса по Цельсию в течение как минимум одного дня.

Согласно отчету, к 2053 году это число вырастет до 107 миллионов американцев — в 13 раз больше всего за 30 лет.

Большая часть этой экстремальной жары ожидается в центре страны, от побережья Мексиканского залива Техаса и Луизианы до Чикаго — район, который Фонд First Street называет «поясом экстремальной жары».

При таких высоких температурах дороги деформируются, железнодорожные пути изгибаются и могут сойти с рельсов, а взлетно- посадочная полоса в аэропорту может расплавиться и помешать взлету. Иногда даже отключается электричество.