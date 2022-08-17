На Украине женщину подозревают в «отрицании агрессии России»

Киевская прокуратура подозревает жительницу Ирпеня в «отрицании агрессии России» из-за телефонных разговоров.

В среду, 17 августа 2022 года, пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила, что проживающая в Ирпене гражданка Украины подозревается в «отрицании агрессии России» из-за отказа ею признавать факты насилия якобы совершённые российскими военнослужащими по отношению к украинцам.

Отмечается, что неназванная жительница Ирпеня в телефонных разговорах с другими украинцами отрицала военные преступления, в которых киевский режим пытается обвинить служащих Вооружённых сил России, за что неугодная правительству Украины предстанет перед судом.