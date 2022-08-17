Ливан переходит на солнечную энергию для решения острого энергетического кризиса
Столкнувшись с серьезным энергетическим кризисом, ливанцы решили практически полностью перейти на солнечную энергию для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии.
Но высокие затраты остаются препятствием для широкого внедрения солнечных энергетических систем.
Чтобы справиться с энергетическим кризисом в стране, Ардахалиан, ливанец по происхождению, но выросший в Греции, решил перейти на солнечную энергетику.
"Ливан - очень солнечная страна, и нам нужно было электричество. Я попросил своего отца помочь мне финансово, и он согласился", - сказал он. "Я начал с нуля. У меня было образование в области маркетинга, поэтому я пошел в техническую школу, чтобы узнать об электричестве. Через несколько месяцев я основал свою компанию Eco Friendly".
Ардахалян напомнил, что люди изначально скептически относились к солнечной энергии и не верили, что она может решить энергетические проблемы.
Опубликовано: Солонович Алина
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