Ливан переходит на солнечную энергию для решения острого энергетического кризиса

Столкнувшись с серьезным энергетическим кризисом, ливанцы решили практически полностью перейти на солнечную энергию для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии.

Но высокие затраты остаются препятствием для широкого внедрения солнечных энергетических систем.

Чтобы справиться с энергетическим кризисом в стране, Ардахалиан, ливанец по происхождению, но выросший в Греции, решил перейти на солнечную энергетику.

"Ливан - очень солнечная страна, и нам нужно было электричество. Я попросил своего отца помочь мне финансово, и он согласился", - сказал он. "Я начал с нуля. У меня было образование в области маркетинга, поэтому я пошел в техническую школу, чтобы узнать об электричестве. Через несколько месяцев я основал свою компанию Eco Friendly".

Ардахалян напомнил, что люди изначально скептически относились к солнечной энергии и не верили, что она может решить энергетические проблемы.