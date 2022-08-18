Ивлеева рассказала, почему до сих пор не стала мамой в эфире Ютуб-шоу AGENT SHOW
Отечественная ведущая телевидения и блогер Анастасия Ивлеева назвала главную причину того, почему она до сих пор не обзавелась потомством.
31-летняя известная в России ведущая ТВ и блогер Настя Ивлеева раскрыла главную причину того, почему она ещё не стала матерью.
Звезда экрана утверждает, что движение вверх по карьерной лестнице отнимает очень много времени и сил, а по этой причине другие аспекты жизни просто не вписываются в плотный рабочий график знаменитости.
Ивлеева признаётся, что не в состоянии жить без любимой работы, так как начинает страдать от чувства бесполезности.
Данное заявление популярная артистка сделала, общаясь с фронтменом известной отечественной группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым.
Исполнителя заинтересовал вопрос, по какой причине Ивлеева, которой уже 31 год, ещё не рожала и не создала семью.
Настя поведала, что на данный момент не полностью реализовалась в карьере и старается достичь максимального успеха.
Селебрити отметила в эфире Ютуб-шоу "AGENT SHOW": "Я четко понимаю, если говорить про планирование беременности, то я просто не могу никого сейчас видеть в таком графике. Говорить об этом очень сложно. Вопрос еще от кого рожать".
Напомним, что Ивлеева уже была замужем за певцом Элджеем, но пара рассталась.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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