Разин заявил, что прах Шатунова не был захоронен в Москве, в своём блоге

Андрей Разин утверждает, что в столице России была похоронена пустая капсула, а весь прах покойного Юрия Шатунова его супруга увезла в Германию.

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин уверен, что обвинения в его адрес несправедливы. В ответ он обвиняет семью скончавшегося Юрия Шатунова во всех грехах.

Основатель "Ласкового мая" продолжает поражать общественность сенсационными заявлениями после кончины легендарного певца. В этот раз Разин заявил, что похороны кумира поколений - постановка, так как праха знаменитости нет в РФ.

В своём личном блоге знаменитый менеджер рассказал:

"Я хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу".

Пытаясь защитить себя от критики, которая вылилась на голову продюсера после смерти Шатунова, тот заявил:

"При этом Кудряшов обвинили меня, что я выкопаю эту урну и украду ее. Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урны никто не видел. Нет праха Юры Шатунова, не захоронен он на Троекуровском кладбище".

Разин убеждён, что директор покойного певца Аркадий Кудряшов специально устроил представление с похоронами, чтобы его подставить.