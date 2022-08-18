Захарова обвинила Украину в ядерном шантаже из-за ударов по Запорожской АЭС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина готовит новые провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Она назвала эти действия ядерным шантажом.

По словам Захаровой, украинские власти готовятся к масштабной провокации на ЗАЭС, а это само по себе является ядерным шантажом. Она также раскритиковала удары ВСУ по станции, так как это «прямая угроза атомной энергетики и акт, направленный на ядерную катастрофу».

Захарова указала на то, что своими действиями Киев «шантажирует не она стране, а всю Европу». Она отметила, что весь континент находится в заложниках у Украины, так как страна находится в центре Европы.

Представитель МИД РФ напомнила, что современный мир знает последствия техногенных катастроф, а трагедии другого характера на ядерных объектах не имеют границ, а только временные ограничения — только время может очистить территорию от радиации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина имеет планы по масштабной атаке на ЗАЭС. По словам Рогова, Россия с большей степени вероятностью оценивает возможность повреждения системы охлаждения энергоблоков или провокации на самой станции.