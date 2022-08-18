Мали обвинило Францию в подрыве суверенитета и вторжении на свою территорию

Мали подало заявление в Совбез ООН с просьбой рассмотреть вторжение ВВС Франции в свое воздушное пространство.

Как сообщает российское информационного агентство Sputnik со ссылкой на заявление Le Figaro, Министерство иностранных дел Мали пожаловалось в Совбез ООН на Францию.

Из заявления Мали следует, что Франция систематически угрожает Мали и пытается нарушать суверенитет этой страны.

Мали просит созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций для рассмотрения данного вопроса международными специалистами.

"Малийское правительство располагает рядом доказательств, что эти нарушения воздушного пространства использовались Францией для сбора разведданных в интересах террористических групп", - говорится в сообщении Le Figaro.

При этом в письме сказано, что Мали оставляет за собой право на силовое решение проблемы.