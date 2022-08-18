США и Европа запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) сообщает, что от США и ряда европейский стран, поступил запрос проведения заседания по Украине (вопросу Запорожской АЭС) 24 августа 2022 года.

Заседание Совбеза ООН запросили США, Великобритания, Франция, Ирландия и Норвегия. Ожидается, что на заседании будут обсуждаться вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

На прошлой неделе заседание Совбеза ООН по ЗАЭС запросила российская сторона. Она мотивировала запрос ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. Россия утверждает, что удары могут привести к катастрофическим последствиям.

Информацию о том, что запрос России поступил в Совет безопасности ООН подчернил первый заместитель постоянного председателя при организации Дмитрий Полянский. Позже он рассказал, что на заседании «никто не поддержал украинскую версию событий вокруг ЗАЭС».

Полянский выразил надежду, что в ближайшее время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично посетит Запорожскую АЭС. Он призвал украинскую сторону не препятствовать Секретариату ООН, сколько бы «он ни отрицал свою подобную линию».