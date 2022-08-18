Водонаева спросила Лободу, как той жилось в России после 2014 года, в своём Телеграм-канале
Ведущая телевидения Алёна Водонаева опубликовала в своём Телеграм-канале отрывок из интервью украинской певицы Светланы Лободы, где та говорила, что Россия - страна без будущего.
Отечественная телеведущая Алена Водонаева не могла не отреагировать на слова украинской исполнительницы Светланы Лободы о Российской Федерации.
В своем Телеграм-канале Водонаева разместила отрывок из интервью знаменитости из Украины, где та утверждает, что у России нет будущего.
В ответ на такое заявления певицы, ведущая ТВ спросила: "Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?".
Напомним, что Лобода уехала из страны после объявления о запуске спецоперации РФ на Донбассе.
За последние полгода 39-летняя знаменитость не один раз позволяла себе нелестно высказываться в адрес российских властей и граждан России.
Ранее сообщалось, что дочери Светланы умоляли звёздную мать о возвращении в российское государство, так как девочки тяжело адаптируются к новым условиям жизни.
Звезда сцены осталась непреклонна, понимая, что в РФ её никто не ждёт в свете последних событий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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