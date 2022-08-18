Минобороны РФ заявило о риске разрушения реакторов Запорожской АЭС из-за обстрелов

Российское Минобороны сообщило, что Запорожская АЭС находится на грани катастрофы.

Министерство обороны Российской Федерации предупредило о риске серьезной аварийной ситуации на Запорожской атомной станции.

Как сообщает российское информационное агентство "Интерфакс", причиной тому называются обстрелы со стороны украинской армии.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов заявил, что есть риск разрушения реактора.

"Из-за обстрелов Запорожской АЭС есть риски разрушения реакторных установок и выброса радиоактивных веществ в атмосферу", - заявил он.

Напомним, что ранее Зеленский признал, что наносятся удары по объектам, находящимся рядом со станцией.