Минобороны РФ заявило о риске разрушения реакторов Запорожской АЭС из-за обстрелов
Российское Минобороны сообщило, что Запорожская АЭС находится на грани катастрофы.
Министерство обороны Российской Федерации предупредило о риске серьезной аварийной ситуации на Запорожской атомной станции.
Как сообщает российское информационное агентство "Интерфакс", причиной тому называются обстрелы со стороны украинской армии.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Кириллов заявил, что есть риск разрушения реактора.
"Из-за обстрелов Запорожской АЭС есть риски разрушения реакторных установок и выброса радиоактивных веществ в атмосферу", - заявил он.
Напомним, что ранее Зеленский признал, что наносятся удары по объектам, находящимся рядом со станцией.
Опубликовано: Николай Скира
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