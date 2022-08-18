Чехова призналась, что уезжает из России не отдыхать, а жить, в своих социальных сетях

Анфиса Чехова сообщила, что покидает РФ. Знаменитость призналась, что ей необходимо время от времени менять место дислокации. За рубеж она едет не на отдых, а жить.

Ведущая отечественного телевидения Анфиса Чехова сообщила, что покидает родину. Звезда экрана обратила внимание на то, что уезжает на время.

В своих социальных сетях знаменитость написала: "Завтра я снова покидаю Москву. На месяц. Не отдыхать, а жить. Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух".

Не так давно Чехова вернулась в Россию после длительного отпуска на Бали. Там звезда эфира пребывала на отдыхе в обществе своего наследника Соломона.

Находясь на Бали в течение 3 месяцев, Анфиса устроила сына в местную школу, чтобы мальчик не отстал от своих одноклассников. Соломон изучал скорочтение, математику, ментальную арифметику, английский и индонезийский языки, пребывая в тёплом климате.