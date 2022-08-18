ОСН: Литвинова, позируя в бикини, пожаловалась на недостатки в своей внешности
Рената Литвинова выложила в социальные сети снимок, где позирует в бикини, заметив, что не довольна своей внешностью.
В соцсетях известной актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой появилось фото, где та красуется в черном бикини.
Оказалось, что своей внешностью артистка довольна не вполне.
Знаменитость, изящности которой завидуют многие представительницы прекрасного пола, постоянно стремиться к совершенству.
На снимке Литвинова предстала на фоне моря в черном раздельном купальнике.
Образ красавица дополнила шлепками и солнцезащитными очками.
Под фотографией звезда экрана и сцены написала: "Меня не оставляют вопросы - что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения".
Фолловеры актрисы поспешили успокоить свою любимицу.
"Принять себя - с возрастом не поспоришь. Главное - мир в душе"; "Когда человек так самокритичен, у него не будет недостатков, а для других будет идеалом! Прекрасная Рената!"; "Зачем вам что-то улучшать? Вы прекрасно выглядите и не похожи на кого-либо!"; "Богиня!".
Ранее сообщалось, что европецы не спешат раскупать билеты на спектакль Литвиновой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Reactor: Светлаков поделился творческими планами на ближайшее будущее
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом во Львов
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России