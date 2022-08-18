ОСН: Литвинова, позируя в бикини, пожаловалась на недостатки в своей внешности

Рената Литвинова выложила в социальные сети снимок, где позирует в бикини, заметив, что не довольна своей внешностью.

В соцсетях известной актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой появилось фото, где та красуется в черном бикини.

Оказалось, что своей внешностью артистка довольна не вполне.

Знаменитость, изящности которой завидуют многие представительницы прекрасного пола, постоянно стремиться к совершенству.

На снимке Литвинова предстала на фоне моря в черном раздельном купальнике.

Образ красавица дополнила шлепками и солнцезащитными очками.

Под фотографией звезда экрана и сцены написала: "Меня не оставляют вопросы - что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения".

Фолловеры актрисы поспешили успокоить свою любимицу.

"Принять себя - с возрастом не поспоришь. Главное - мир в душе"; "Когда человек так самокритичен, у него не будет недостатков, а для других будет идеалом! Прекрасная Рената!"; "Зачем вам что-то улучшать? Вы прекрасно выглядите и не похожи на кого-либо!"; "Богиня!".

Ранее сообщалось, что европецы не спешат раскупать билеты на спектакль Литвиновой.