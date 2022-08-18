МИД России: санкции ООН в отношении Северной Кореи не распространяются на найм рабочих для республик Донбасса

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что санкции ООН в отношении Северной Кореи (КНДР), не распространятся на республики Донбасса — ДНР и ЛНР.

В ведомстве считают, что найм рабочий из КНДР для восстановления Луганской и Донецкой народных республик на территории Донбасса, не попадает под санкции Организации объединенных наций (ООН).

В МИД РФ отметили, что ни Луганская, ни Донецкая народные республики не входят в ООН, а значит организация не может применять к ним меры воздействия, распространяющиеся на другие государства.

При этом российская стороне не собирается играть роль «цербера», ограничивая сотрудничество между Пхеньяном и ЛНР с ДНР, которые намерены привлекать рабочих из этой азиатской страны. То есть, Россия не будет строить препятствий.

Ранее сообщалось, что ЛНР и ДНР намерены привлечь к восстановительным работам инфраструктуры в населенных пунктах рабочих из Северной Кореи. Официальной информации на этот счет пока нет, однако известно, что переговоры действительно идут.