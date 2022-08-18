Reactor: Шахназаров возмущён, что Кортнев продолжает давать концерты в России

Писателя, журналиста и блогера Михаила Шахназарова возмутил тот факт, что Алексею Кортневу не запретили выступать в стране. Музыкант агрессивно высказывался по поводу спецоперации РФ в Украине.

Известный отечественный исполнитель Алексей Кортнев жестко раскритиковал спецоперацию России на Донбассе, но в отличие от других своих коллег, настроенных против политики государства в отношении страны-соседки, выступает перед российской публикой.

Блогер и журналист Михаил Шахназаров назвал причину происходящего. Писатель возмущён тем, что выступления Максима Леонидова запрещены, но тот гораздо более мягко высказывал свою точку зрения.

По этому поводу публицист высказался в рамках Ютуб-шоу "Полный абзац": "Опять избирательность покатила? Запретили концерты Максима Леонидова, который, кстати, не так агрессивно высказывался о спецоперации, как Кортнев. Но у Кортнева сегодня концерт в Москве".

Представитель СМИ уверен, что у Кортнева есть влиятельные покровители. Именно по этой причине прощаются выходки лидеру группы "Несчастный случай".