Reactor: Шахназаров назвал Богомолова бездарным режиссёром
Блогер Михаил Шахназаров считает известного российского режиссёра Константина Богомолова бездарем, разрушающим культуру РФ.
Писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров резко высказался в адрес режиссера Константина Богомолова.
Свою точку зрения по поводу театрального деятеля публицист сообщил в эфире своей Ютуб-передачи "Полный абзац".
Шахназаров "прошёлся" по персоне Богомолова, осудив его творчество. Представитель СМИ уверен, что режиссер оказывает разрушительное воздействие на Россию, культуру страны.
Блогер высказался так: "Тот же Богомолов, которому дали театр, он занимается уничтожением русской культуры, будучи абсолютно бездарным режиссером. У нас отдают театры своим людям, которые будут отрабатывать повестку".
К слову, Богомолов - художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Творческая личность женат на самой известной в России блондинке, ведущей, журналистке и блогере Ксенией Собчак.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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