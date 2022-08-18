Reactor: Шахназаров назвал Богомолова бездарным режиссёром

Блогер Михаил Шахназаров считает известного российского режиссёра Константина Богомолова бездарем, разрушающим культуру РФ.

Писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров резко высказался в адрес режиссера Константина Богомолова.

Свою точку зрения по поводу театрального деятеля публицист сообщил в эфире своей Ютуб-передачи "Полный абзац".

Шахназаров "прошёлся" по персоне Богомолова, осудив его творчество. Представитель СМИ уверен, что режиссер оказывает разрушительное воздействие на Россию, культуру страны.

Блогер высказался так: "Тот же Богомолов, которому дали театр, он занимается уничтожением русской культуры, будучи абсолютно бездарным режиссером. У нас отдают театры своим людям, которые будут отрабатывать повестку".

К слову, Богомолов - художественный руководитель Театра на Малой Бронной. Творческая личность женат на самой известной в России блондинке, ведущей, журналистке и блогере Ксенией Собчак.