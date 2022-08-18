Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня находятся в западноукраинском городе Львов, чтобы провести трехстороннюю встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Встреча проходит под эгидой прорывного соглашения, заключенного под контролем Гутерриша и Эрдогана, которое позволило Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию через Черное море.

С тех пор Эрдоган встречался с Путиным несколько раз, но ему все же удалось создать сбалансированную атмосферу между противоборствующими сторонами: на одной чаше весов турецкий лидер помог сопротивлению Киева, поставив вооруженные беспилотники, а на другой он поддерживает войну Путина, покупая российский газ.

Помимо украинского экспорта, ожидается, что три лидера обсудят саму войну, в частности противостояние вокруг Запорожской атомной электростанции.

В последние недели объект подвергся обстрелу (каждая сторона обвиняет другую в обстреле), что вызвало опасения по поводу надвигающейся ядерной катастрофы — чего можно было бы избежать, если бы все заинтересованные стороны, включая Соединенные Штаты, более серьезно относились к международному праву в отношении гражданской инфраструктуры, утверждали ранее на этой неделе Виктор Гилинский и Генри Сокольский. неделя в FP.