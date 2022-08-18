Reactor: Светлаков поделился творческими планами на ближайшее будущее

Юморист, актёр, ведущий Сергей Светлаков рассказал, чем собирается заниматься в ближайшее время. Речь идёт о работе.

Известный в России артист Сергей Светлаков в первый раз за долгое время вышел на связь с поклонниками, поведав о том, в каких творческих проектах будет участвовать в ближайшее будущем.

В рамках своего Телеграм-канала звезда сцены и экрана рассказал, что в настоящее время пребывает в Твери, где трудится над картиной "Дело о пропавшей Деревне", которая снимается в жанре "пародия на расследование".

Светлаков написал: "Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами и деревню с ее обманчивой простотой, и такую притягательную сейчас мистику - от ведьмы до НЛО".

Артист дал обещание продемонстрировать итоги своих трудов после того, как переловит "всех русалок в Тверской области.