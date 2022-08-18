«Он мой лучший друг»- Хейли Бибер прокомментировала жизнь с Джастином

Выступая во вторник на Harper's Bazaar, 25-летняя основательница Rhode рассказала о недавних проблемах со здоровьем у нее и ее мужа и о том, как они выдерживали взлеты и падения.

"Он по-прежнему тот человек, к которому я всегда хочу возвращаться", - сказала Хейли в интервью, посвященном четвертой годовщине ее помолвки с 27-летним певцом. "Я могла бы улететь куда-нибудь или пойти работать, но я не могу дождаться, чтобы вернуться и потусоваться".

Звезда стиля также признала, что брак требует работы. "Я чувствую, что это из-за усилий, которые были приложены с обеих сторон", - сказала она. "В конце концов, он мой лучший друг, но все равно нужно много работать, чтобы это сработало".

"И тогда я знаю, что в конце концов, когда появятся дети, это будет другой этап поиска того, как заставить это работать", - сказала она.