«Он мой лучший друг»- Хейли Бибер прокомментировала жизнь с Джастином
Выступая во вторник на Harper's Bazaar, 25-летняя основательница Rhode рассказала о недавних проблемах со здоровьем у нее и ее мужа и о том, как они выдерживали взлеты и падения.
"Он по-прежнему тот человек, к которому я всегда хочу возвращаться", - сказала Хейли в интервью, посвященном четвертой годовщине ее помолвки с 27-летним певцом. "Я могла бы улететь куда-нибудь или пойти работать, но я не могу дождаться, чтобы вернуться и потусоваться".
Звезда стиля также признала, что брак требует работы. "Я чувствую, что это из-за усилий, которые были приложены с обеих сторон", - сказала она. "В конце концов, он мой лучший друг, но все равно нужно много работать, чтобы это сработало".
"И тогда я знаю, что в конце концов, когда появятся дети, это будет другой этап поиска того, как заставить это работать", - сказала она.
Опубликовано: Ангелина Крент
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