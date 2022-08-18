Литва потребовала от Китая отменить санкции из-за визита замминистра по транспорту на Тайвань

Официальный Вильнюс потребовал от Пекина отмененная санкций, которые были введены китайской стороной после визита литовского замминистра по транспорту Агне Вайцюкявичюте на Тайвань.

МИД Литвы считает, что «односторонние решения Китая ничем не обоснованы». Кроме того, они нарушают суверенитет Литвы и международное право. В ноте протеста, врученной поверенному в делах Китая в Литве Цюй Байхуа отмечается требование отменить все равнее введенные санкции.

Ранее заместитель министра по транспорту Литвы Агне Вайцюкявичюте посетила Тайвань, который Китай считает своей провинцией и не допускает ведение на острове политических и коммерческих сделок без согласия официального Пекина.

Сразу после визита литовского чиновника на Тайвань, в отношении Вайцюкявичюте были введены персональные санкции. Кроме того, Пекин объявил о прекращении сотрудничества с Вильнюсом в сфере транспорта.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в прошлом году после открытия литовского представительства на Тайване. Китай выразил решительный протест, а также отозвал своего посла из Литвы, понизив статус представительства до временно поверенного в делах КНР.