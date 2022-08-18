Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели двухстороннюю встречу во Львове
Президент Украины и лидер Турции встретились во Львове. Планируется проведение трехсторонних переговоров с участием генерального секретаря ООН.
Турецкие издания CNN Türk и Hürriet сообщают, что Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Самолёт турецкого лидера приземлился в аэропорту польского города Жешув. Далее на автомобиле Эрдоган приехал к месту проведения переговоров во дворец Потоцких, расположенном в самом центре Львова.
В составе турецкой делегации прибыли министры обороны, иностранных дел, торговли, начальник разведки, глава оборонной промышленности и генеральный директор компании Baykar.
Визит Эрдогана в Украину также предполагает встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе трехсторонней встречи планируется обсудить ситуацию с гибелью украинских военнопленных в Еленовке, обстановку вокруг Запорожской АЭС и поставки украинского зерна.
Опубликовано: Максим Алексеев
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