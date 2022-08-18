Актёр Томми Дорфман из “13 причин, почему" помолвлен с женщиной

За последние 13 месяцев Томми Дорфман объявила себя трансгендером, развелась со своим бывшим мужем и теперь помолвлена.

Актер Томми Дорфман, который выступил в роли трансгендера в 2021 году, на этой неделе сделал еще одно объявление: она помолвлена!

Звезда "13 причин, почему", недавно развелась после пятилетнего брака с техническим руководителем Питером Цуркухленом, сделала объявление в подкасте Рейчел Билсон "Широкие идеи".

Актриса, наиболее известная как Райан Шейвер из "13 причин" в 1 и 2 сезонах шоу Netflix, не раскрыла личность своего партнера, но подтвердила, что она цисгендерная женщина.