Актёр Томми Дорфман из “13 причин, почему" помолвлен с женщиной
За последние 13 месяцев Томми Дорфман объявила себя трансгендером, развелась со своим бывшим мужем и теперь помолвлена.
Актер Томми Дорфман, который выступил в роли трансгендера в 2021 году, на этой неделе сделал еще одно объявление: она помолвлена!
Звезда "13 причин, почему", недавно развелась после пятилетнего брака с техническим руководителем Питером Цуркухленом, сделала объявление в подкасте Рейчел Билсон "Широкие идеи".
Актриса, наиболее известная как Райан Шейвер из "13 причин" в 1 и 2 сезонах шоу Netflix, не раскрыла личность своего партнера, но подтвердила, что она цисгендерная женщина.
Опубликовано: Ангелина Крент
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