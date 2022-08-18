Ученые говорят, что девичники разрушают безопасные пространства для ЛГБТК

"Сразу после нескольких напитков многие [гетеросексуальные женщины] могут схватить за задницу симпатичного гея или сделать селфи перед кожаными папочками, как будто они экспонаты в каком-то странном зоопарке", - написали исследователи.

Два исследователя — Лори Эссиг, профессор гендерных, сексуальных и феминистских исследований в колледже Миддлбери в Вермонте, и Винсент Джонс II, профессор общественного здравоохранения в Йоркском колледже в Нью—Йорке, - написали в Boston Globe, что девичники, проводимые в основном белыми женщинами в странных местах, часто ищутпьяная ночь без беспокойства о домогательствах и нападениях со стороны гетеросексуальных мужчин.

Эти вечеринки могут принести много денег для странных заведений и трансвеститов. Однако после проведения исследования в Провинстауне, штат Массачусетс, исследователи обнаружили, что эти вечеринки могут также разрушить странные безопасные пространства, которые сообщества ЛГБТК давно стремились создать. 

Исследователи называют этот процесс “гетерификацией”.

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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