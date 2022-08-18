Помощники Трампа считают, что о секретных документах в его доме ФБР рассказал член семьи
Помощники бывшего президента Дональда Трампа считают, что член его семьи мог сообщить ФБР о наличии секретных документов в Мар-а-Лаго.
Несколько источников, близких к Трампу, сообщили The Guardian, что после обыска 8 августа на курорте Трампа в Палм-Бич, штат Флорида, помощники начали строить догадки о том, кто мог разговаривать с ФБР.
При обыске оперативники изъяли более десятка ящиков с вещами, а также сведения строго секретного характера. Похоже, у них была конкретная информация о том, что искать.
Некоторые помощники убеждены, что только член семьи мог указать агентам на конкретную коробку в кожаном переплете, а также знал местонахождение сейфа Трампа.
По словам источников издания, первоначально слухи были сосредоточены на политических помощниках Трампа и персонале курорта в Мар-а-Лаго, а затем переключились на тех, кто ближе к Трампу.
И племянница Трампа Мэри, проживающая отдельно, и его бывший адвокат Майкл Коэн предположили, что информатором мог быть Джаред Кушнер, зять бывшего президента. Ни один из них не представил доказательств в поддержку претензии.
Министерство юстиции попросило судью не публиковать показания под присягой, в которых подробно описывается вероятная причина обыска, заявив, что они могут предоставить информацию о масштабах расследования.
Но Трамп заявил, что хочет, чтобы документ был обнародован. При этом он отрицает какие-либо правонарушения, связанные с обработкой документов.
Опубликовано: Светлана Репина
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