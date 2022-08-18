Недавно была выпущена первая кукла барби со слуховым аппаратом

Среди новинок также появились стройные мужские куклы, темнокожая женщина с пышными формами и девушка на кресле-каталке. Игрушки призваны показать, что не все люди одинаковы.

Компания Mattel анонсировала новинки с акцентом на инклюзивности и разнообразии, сообщает CNN. Куклы выйдут в июне в коллекции Fashionista.

Дети впервые смогут увидеть Барби со слуховым аппаратом. В коллекции также появятся Барби с протезом ноги и Кен в майке «Malibu» с витилиго, нарушением пигментации кожи. Еще одна инклюзивная кукла — темнокожая Барби в кресле-каталке.

«Эти куклы создаются с большим разнообразием оттенков кожи, цвета глаз, цвета и текстур волос, типов фигур и модных образов — для того чтобы отразить мир, который дети видят сегодня», — говорится на сайте Mattel.