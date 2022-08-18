Украина начала получать от США противорадарные ракеты, которые могут стать проблемой для России

Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что США посылают Украине противорадарные ракеты. Он не сказал, о каких ракетах идет речь, но есть сообщения об использовании ракет AGM-88 в Украине.

Противорадиолакационные ракет предназначены для самонаведения на лучи радаров. Их наличие даст украинской армии определенные преимущества.

Наличие AGM-88 создает проблемы для российских радаров ПВО, необходимых для защиты от украинских вертолетов и самолетов, а также для противобатарейных радаров, используемых для обнаружения украинской артиллерии.

Сообщения о ракетах, разрушающих радары, в Украине появились в начале августа, после того как российские блогеры сообщили об обнаружении фрагментов HARM, которые якобы поразили российский зенитно-ракетный комплекс на Украине. Пентагон вскоре подтвердил, что HARM поставлялись в Украину.

HARM — мощное оружие, но не новое. Впервые она была развернута в 1983 году, а 14-футовая 800-фунтовая ракета имеет дальность 30 миль и максимальную скорость 2 Маха.

Американские самолеты, выполняющие подавление задач ПВО противника, использовали AGM-88 в нескольких операциях, в том числе в Ливии, Ираке и Югославии.

В настоящее время ракета используется в общей сложности 15 странами. Ее радиолокационная головка покрывает широкий диапазон частот и сохраняет местоположение передатчика радара, даже если радар выключен.

Дальность действия в 30 миль означает, что ракета может быть запущена за пределы досягаемости многих зенитных орудий.