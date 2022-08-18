Бывший муж Бритни Спирс освобожден из тюрьмы после явки в суд

Джейсон Александр, который когда-то был женат на Бритни Спирс, был освобожден из тюрьмы округа Напа после того, как он предстал перед судом в среду.

Бывший муж Бритни Спирс был освобожден из тюрьмы после того, как ему предъявили два обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с предполагаемой кражей в 2015 году.

Судья Марк Бессенекер удовлетворил ходатайство Александра о его освобождении, который также назначил дату подачи ходатайства на 13 сентября.

Александру ранее было приказано отбыть 128 дней в тюрьме в округе Вентура после того, как его признали виновным в совершении мелкого правонарушения по адресу мисс Спирс.