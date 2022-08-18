Бывший муж Бритни Спирс освобожден из тюрьмы после явки в суд
Джейсон Александр, который когда-то был женат на Бритни Спирс, был освобожден из тюрьмы округа Напа после того, как он предстал перед судом в среду.
Бывший муж Бритни Спирс был освобожден из тюрьмы после того, как ему предъявили два обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с предполагаемой кражей в 2015 году.
Судья Марк Бессенекер удовлетворил ходатайство Александра о его освобождении, который также назначил дату подачи ходатайства на 13 сентября.
Александру ранее было приказано отбыть 128 дней в тюрьме в округе Вентура после того, как его признали виновным в совершении мелкого правонарушения по адресу мисс Спирс.
Опубликовано: Ангелина Крент
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