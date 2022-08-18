Марк Хоппус из Blink 182 рассматривал возможность самоубийства после постановки диагноза рака

Марк Хоппус объяснил, как его жена Скай спросила его, собирается ли он покончить с собой, и, хотя это было у него на уме, грубый характер вопроса помог ему отвлечься от своих мыслей.

Басист Blink 182 Марк Хоппус рассказал о том, как диагноз рака заставил его усомниться в том, хочет ли он жить.

В новом интервью People Хоппус рассказал о “темных” мыслях, которые у него были в то время, а также о том, как он пытался вернуться к нормальной жизни почти через год после того, как ему дали все ясно.

По данным Американского онкологического общества, Хоппусу был поставлен диагноз рака четвертой стадии, что означает, что рак распространился из лимфатических узлов по крайней мере на один другой орган.

“У меня не было сил, и в итоге я оказался на диване, просто пытаясь пережить день”, - добавил он. “У меня был худший мозговой туман”.