Джо Свэша назвали "истинным джентльменом" за то, что доставил 95-летнего в больницу
Джо Свэша назвали "настоящим джентльменом" после того, как бывшая звезда EastEnders отвез 95-летнюю женщину в больницу, когда она не смогла найти инвалидное кресло.
40-летний мужчина бросился на помощь, когда увидел, что родственники бабушки изо всех сил пытаются доставить ее на прием.
Доброе дело Джо было упомянуто в Твиттере, когда женщина по имени Сьюз вышла на платформу социальных сетей, чтобы рассказать о бескорыстном поступке.
И многие люди ответили, чтобы похвалить бывшего " Я знаменитость"... Победитель "Вытащи меня отсюда" за его добрый поступок. Один пользователь назвал его "легендой", а другой сказал, что он дал “надежду человечеству”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Джо Свэша назвали "истинным джентльменом" за то, что доставил 95-летнего в больницу
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