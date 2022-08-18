Джо Свэша назвали "истинным джентльменом" за то, что доставил 95-летнего в больницу

Джо Свэша назвали "настоящим джентльменом" после того, как бывшая звезда EastEnders отвез 95-летнюю женщину в больницу, когда она не смогла найти инвалидное кресло.

40-летний мужчина бросился на помощь, когда увидел, что родственники бабушки изо всех сил пытаются доставить ее на прием.

Доброе дело Джо было упомянуто в Твиттере, когда женщина по имени Сьюз вышла на платформу социальных сетей, чтобы рассказать о бескорыстном поступке.

И многие люди ответили, чтобы похвалить бывшего " Я знаменитость"... Победитель "Вытащи меня отсюда" за его добрый поступок. Один пользователь назвал его "легендой", а другой сказал, что он дал “надежду человечеству”.