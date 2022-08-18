Politico: США требуют от западных компаний уйти из Турции
Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы западные компании закрыли бизнес в Турции.
Правительство Соединенных Штатов Америки начало давить на свои и европейские компании.
Как сообщает издание Politico, Вашингтон требует от компаний и бизнесменов прекратить вести дела на территории Турции.
"США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией", - говорится в сообщении.
Причиной такого развития событий, как несложно догадаться, стало стремление Турции сотрудничать не только с Западом, но и с Россией.
Издание называет президента страны Эрдогана двойным агентом, который помогает России уходить от санкций.
Опубликовано: Николай Скира
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