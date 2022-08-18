Politico: США требуют от западных компаний уйти из Турции

Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы западные компании закрыли бизнес в Турции.

Правительство Соединенных Штатов Америки начало давить на свои и европейские компании.

Как сообщает издание Politico, Вашингтон требует от компаний и бизнесменов прекратить вести дела на территории Турции.

"США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией", - говорится в сообщении.

Причиной такого развития событий, как несложно догадаться, стало стремление Турции сотрудничать не только с Западом, но и с Россией.

Издание называет президента страны Эрдогана двойным агентом, который помогает России уходить от санкций.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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