Мали информирует ООН, что Франция вооружила исламистских боевиков

Франция вывела войска из своей бывшей колонии во вторник. Также было направлено письмо в ООН, что Франция помогала исламистским боевикам дестабилизировать ситуацию в стране Сахель.

Мали сделала эти заявления в понедельник в письме на имя главы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку отношения между двумя странами еще больше ухудшаются.

Министр иностранных дел Абдулай Диоп написал, что в этом году воздушное пространство страны было нарушено более 50 раз. Он привел в пример французские войска, использующие беспилотники, военные вертолеты и истребители.