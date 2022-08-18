Мали информирует ООН, что Франция вооружила исламистских боевиков
Франция вывела войска из своей бывшей колонии во вторник. Также было направлено письмо в ООН, что Франция помогала исламистским боевикам дестабилизировать ситуацию в стране Сахель.
Мали сделала эти заявления в понедельник в письме на имя главы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку отношения между двумя странами еще больше ухудшаются.
Министр иностранных дел Абдулай Диоп написал, что в этом году воздушное пространство страны было нарушено более 50 раз. Он привел в пример французские войска, использующие беспилотники, военные вертолеты и истребители.
Опубликовано: Силивончик Алина
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