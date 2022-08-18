В России снова будут вручать награду «Мать-героиня», учрежденную Сталиным
Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении награды «Мать-героиня» женщинам, родившим 10 и более детей.
Эту награду учредил Иосиф Сталин в 1944 году в конце Второй мировой войны. Советский Союз тогда потерял около 26 млн человек.
Издание The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата сообщает, что в период с января по май население России сокращалось рекордными темпами — на 86 000 человек в месяц.
Согласно анализу демографа Алексея Ракши, в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года население России сократилось на 997 000 человек, в основном из-за COVID-19.
Это стало самой большой зарегистрированной убылью населения в мирное время в истории России.
По данным Всемирного банка, когда в 1991 году распался Советский Союз, население России составляло примерно 148,3 млн человек. В 2022 году он составит 145,1 млн человек, сообщила Times в прошлом месяце.
На демографическую ситуацию повлияло и ведение боевых действий на Украине.
Согласно указу, подписанному Путиным, те, кто соответствует требованиям, получат премию в размере одного миллиона рублей (примерно 16 000 долларов США) после того, как их десятому ребенку исполнится год.
Опубликовано: Светлана Репина
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