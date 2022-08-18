NI: Украина предупредила что нападение на атомные станции запрещены международным правом

С марта Запорожская атомная электростанция на юге Украины находится под российской оккупацией.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации, не приблизившись ни на шаг к решению.

Это не первый случай в этой войне, когда поднимается вопрос о ядерной безопасности.

Речь идет не только о потенциальном применении ядерного оружия — президент России Владимир Путин открыто высказал эту мысль, — но и об использовании атомных электростанций в качестве военных целей.

Поскольку Российская Федерация и Украина являются сторонами соглашения и не выразили оговорок в отношении Дополнительного протокола (1), правила применяются к обоим государствам.

И они на удивление детализированы. В принципе, согласно пункту 1, атомные электростанции “не должны становиться объектом нападения, даже если эти объекты являются военными объектами, если такое нападение может привести к высвобождению опасных сил и, как следствие, к серьезным потерям среди гражданского населения”.

Радиоактивность - это, безусловно, то, что здесь имеется в виду.