NI: Украина предупредила что нападение на атомные станции запрещены международным правом
С марта Запорожская атомная электростанция на юге Украины находится под российской оккупацией.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации, не приблизившись ни на шаг к решению.
Это не первый случай в этой войне, когда поднимается вопрос о ядерной безопасности.
Речь идет не только о потенциальном применении ядерного оружия — президент России Владимир Путин открыто высказал эту мысль, — но и об использовании атомных электростанций в качестве военных целей.
Поскольку Российская Федерация и Украина являются сторонами соглашения и не выразили оговорок в отношении Дополнительного протокола (1), правила применяются к обоим государствам.
И они на удивление детализированы. В принципе, согласно пункту 1, атомные электростанции “не должны становиться объектом нападения, даже если эти объекты являются военными объектами, если такое нападение может привести к высвобождению опасных сил и, как следствие, к серьезным потерям среди гражданского населения”.
Радиоактивность - это, безусловно, то, что здесь имеется в виду.
Опубликовано: Силивончик Алина
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