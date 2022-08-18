Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией до полного вывода войск с территории Украины

Президент Украины в ходе переговоров с лидером Турции заявил, что переговоры с Москвой невозможны до полного вывода российских войск с территории страны.

В своём официальном аккаунте в Twitter информационное агентство Anadolu сообщило, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только после полного вывода российских войск с занятой ими территории. Об этом однозначно заявил Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Прежде всего Россия должна немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и прекратить провокации", — добавил президент Украины.

В свою очередь турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова оказать всяческое содействие в урегулировании конфликта. "Будем надеяться, что всё закончится миром. Никто не хочет второго Чернобыля", — поделился мнением Эрдоган.