Украина заявила, что боевые действия в тупике в преддверии визита главы ООН

Украинские силы заявили в четверг, что отбили атаку в южном районе Херсона, а на севере бой унес жизни семи человек, поскольку почти шестимесячная война продолжается без перерыва.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом позже в четверг в западноукраинском городе Львов.

Они обсудят поиск политического решения конфликта с Россией и рассмотрят угрозу глобальным поставкам продовольствия и риск катастрофы на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая была захвачена российскими войсками.

Война привела к бегству миллионов людей, убила тысячи и углубила геополитический раскол между Западом и Россией, которая заявляет, что целью ее операции является демилитаризация своего соседа и защита русскоязычных общин.