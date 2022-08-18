Украина заявила, что боевые действия в тупике в преддверии визита главы ООН
Украинские силы заявили в четверг, что отбили атаку в южном районе Херсона, а на севере бой унес жизни семи человек, поскольку почти шестимесячная война продолжается без перерыва.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом позже в четверг в западноукраинском городе Львов.
Они обсудят поиск политического решения конфликта с Россией и рассмотрят угрозу глобальным поставкам продовольствия и риск катастрофы на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая была захвачена российскими войсками.
Война привела к бегству миллионов людей, убила тысячи и углубила геополитический раскол между Западом и Россией, которая заявляет, что целью ее операции является демилитаризация своего соседа и защита русскоязычных общин.
Опубликовано: Силивончик Алина
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