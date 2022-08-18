Российский «Газпром» обещает Европе рост цен на газ на 60%

«Газпром» прогнозирует, что этой зимой цены на газ в Европе могут вырасти на 60%. Это связано с замедлением экспорта российского газа.

Европейские спотовые цены на газ пробили отметку 2500 долларов за тысячу кубометров. По самым скромным оценкам, при сохранении этой тенденции этой зимой цены превысят 4000 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» добыл природного газа с 1 января по 15 августа текущего года на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Причины в компании не указывают.

По данным Reuters, оптовые цены на природный газ в Европе весной этого года достигли рекордного уровня почти в 335 евро или 341 доллар США за мегаватт-час.

Впоследствии они упали примерно до 226 евро за мегаватт-час, но все еще примерно в пять раз выше, чем год назад.

Цены на природный газ в Европе в последнее время достигли рекордных значений и могут вырасти еще больше по мере приближения зимы, поскольку рынок устанавливает цены в условиях дефицита предложения.

Трейдеры отмечают, что даже при заполненных хранилищах могут возникнуть трудности, если зима станет холодной или Россия продолжит сокращение добычи.

Потребители в Европе готовятся к удару по счетам за коммунальные услуги, хотя правительства также наращивают помощь для нуждающихся, чтобы справиться с инфляцией.