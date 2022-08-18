В Великобритании зафиксирована рекордная за последние 40 лет инфляция
В прошлом месяце в Соединённом королевстве инфляция превысила 10% и откатилась до уровня конца 80-х годов прошлого века.
На своём официальном сайте Национальное статистическое агентство Великобритании опубликовало информацию, из которой следует, что в июле рост инфляции составил 10%.
Потребительские цены выросли на 9%. Подорожали практически все категории товаров. На четвёртый квартал прогнозы также не утешительные. Банк Англии прогнозирует рецессию экономики и рост инфляции до 13%.
По данным агентства Bloomberg, последний раз такая сложная ситуация в Соединённом королевстве была 40 лет назад.
Опубликовано: Максим Алексеев
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