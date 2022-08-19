В Запорожской области начали выдавать российские автономера

Рогов заявил, что в Мелитополе начали выдавать российские автомобильные номера и водительские права.

В четверг, 18 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов поделился с подписчиками своего канала в Telegram информацией о том, что теперь в городе Мелитополь каждый желающей имеет право получить российские автомобильные номера с кодом региона «185» и водительское удостоверение.

Отмечается, что для замены прав необходимо лишь предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, а также удостоверение старого образца, либо документ о прохождении обучения с отметкой ГАИ.