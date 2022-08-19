Правящая партия просит нового президента помочь с возвращением бывшего главы государства

Правящая партия Шри-Ланки обратилась к новому президенту страны с просьбой обеспечить безопасность и другую помощь его предшественнику, бежавшему в Юго-Восточную Азию в прошлом месяце.

Готабая Раджапакса прилетел в Сингапур в прошлом месяце и ушел с поста президента Шри-Ланки, уступив место ветерану-политику Ранилу Викремесингхе, который выиграл голосование в парламенте.

Раджапакса, которого обвиняют в неправильном управлении экономикой островного государства, что привело к худшему за семь десятилетий финансовому кризису, в настоящее время временно находится в Таиланде.

Сагара Кариявасам, генеральный секретарь правящей партии Шри-Ланки, сказал, что его партия обратилась к Викремесингхе за помощью, чтобы обеспечить возвращение Раджапаксы.

Дата возвращения бывшего президента пока не определена. Местная телекомпания Newsfirst со ссылкой на бывшего посла сообщила в среду, что Раджапакса вернется домой на следующей неделе.

В интервью агентству Reuters ранее в четверг Викремесингхе сказал, что ему неизвестно о каких-либо подобных планах возвращения бывшего президента.

Бывший военный офицер, вступивший в должность после победы на выборах в 2019 году подавляющим большинством голосов, Раджапакса стал первым президентом Шри-Ланки, который ушел в отставку в середине срока.

Его отставка последовала за массовыми протестами в островном государстве с населением 22 миллиона человек, а также после того, как тысячи людей штурмовали президентскую резиденцию и офис в столице Коломбо в начале июля.