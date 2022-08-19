Торговые санкции против Тайваня дорого обойдутся Китаю

Китайские военные учения после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, вызвали тревогу в регионе, хотя его торговые ответные действия практически не оказали влияния.

Аналитики объясняют это тем, что Пекин не хочет навредить себе. В итоге стоимость торговли, на которую распространяются санкции Китая, составляет крошечную сумму, менее 1%, в валовом внутреннем продукте Тайваня.

Пекин может активизировать действия, нацелившись на большее количество продуктов питания, древесины или полезных ископаемых.

Но сборы на любые дорогостоящие товары, которые могут причинить реальный ущерб Тайбэю, такие как полупроводники, почти немыслимы, учитывая зависимость Китая от передовых технологий на острове.

Экономист DBS Group Holdings Ltd. Ма Тиинг говорит, что вероятность того, что Китай нацелится на тайваньские технологии, остается относительно низкой.

Китаю будет очень сложно найти альтернативный источник, если он запретит полупроводники тайваньского производства.

У Пекина все еще есть несколько инструментов, которые он может использовать для оказания давления на Тайбэй. На Китай и Гонконг приходится около 40% всего экспорта Тайваня, хотя в последние годы Тайбэй приложил усилия, чтобы уменьшить свою экономическую зависимость от Китая.

Дополнительные ограничения станут экономической головной болью для Тайваня, который уже борется с замедлением глобального спроса на электронику и высокой инфляцией, что ухудшает его перспективы роста.