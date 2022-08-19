Огородники объяснили, как посадить хрен при помощи корней

Хрен используется для приготовления всевозможных закусок и заготовок на зиму. Но сажать его нужно осторожно, поскольку он быстро разрастается.

Хрен старается занять все доступное ему место. По этой причине его лучше сажать подальше от других огородных культур.

Лучше всего сажать хрен осенью. Уже через год можно будет получить первый урожай, причем практически одновременно с созреванием огурцов и помидоров. Это удобно для консервации.

Можно посадить хрен и весной, но всегда есть риск неожиданных заморозков, от которых растение погибнет.

Хрен хорошо растет даже на самых бедных почвах. Лучше выбрать для него место на возвышении. Это одно из самых неприхотливых и простых в уходе растениях.

Для хрена не важны ни прополка, ни рыхление почвы, ни полив. Однако в засушливую погоду растению может не хватать влаги.

Если погода дождливая, желательно периодически рыхлить землю. То же можно делать и после вынужденного полива.

Подкормка вносится при посадке хрена и дважды в следующем сезоне. В целом хрен хорошо переносит холода, но в регионах с суровыми зимами почву мульчируют.