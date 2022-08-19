Варшавер опроверг информацию об огромных гонорарах Хаматовой в театре в интервью Teleprogramma.pro

Директор известного московского театра "Ленком" Марк Варшавер назвал сведения о баснословных гонорарах актрисы Чулпан Хаматовой в театре "Современник" недостоверными.

Глава столичного театра "Ленком" Марк Варшавер, общаясь с Teleprogramma.pro, прокомментировал слухи об огромных гонорарах российской актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой в "Современнике".

По словам культурного деятеля, артистка никак не могла получать 200 000 российских рублей за каждый выход на сцену.

Варшавер высказался по поводу так: "Не может такого быть. Смоктуновскому в свое время платили в десятки раз меньше. Придумали, что Хаматова великая артистка".

Директор "Ленкома" не исключает, что Чулпан могла хорошо получать, выступая на стороне в антрепризах. В своем театре таких денег актриса не видела по той причине, что в ведении учреждения культуры таких больших средств нет и не было.

Ранее глава Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что она из артисток, покинувших РФ, получала за каждый выход на сцену до 200 000 рублей. Имя актрисы озвучено не было, но все восприняли, что информация касается Хаматовой.