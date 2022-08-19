Page Six: Лопес и Аффлек женятся во второй раз
Для всех тех, кто не был на свадьбе звёзд Голливуда Дженнифер Лопес и Бена Аффлека и близок паре, знаменитости устроили торжество во второй раз.
Те, кто не присутствовал на основном торжестве, смогут порадоваться за молодожёнов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в эти выходные.
Подготовка ко второй свадьбе мировых знаменитостей идёт полным ходом в поместье Аффлека. Об этом стало известно изданию Page Six.
Повторное торжество звёзды организуют по той причине, что многих гостей не было на основном праздновании.
Есть информация, что селебритис видели в Саванне, где те закупались.
СМИ стало известно, что празднование откроет репетиционный ужин. А на следующий день знаменитые актеры уже во второй раз сочетаются узами брака.
На главном празднике не было таких друзей и близких пары, как Мэтт Дэймон, Джимми Киммел, Кейси Аффлек и Дреа де Маттео. Сейчас у них имеется возможность наверстать упущенное.
Если говорить о том, чем знаменитости собираются угостить гостей торжества, то те решили организовать барбекю. Обслуживать банкет, по всей вероятности, будет знаменитый лайф-коуч и подкастер Джей Шетти.
В СМИ появлялась информация, что Шетти и Лопес могли связывать романтические отношения в прошлом.
Напомним, что Лопес и Аффлек поженились в прошлом месяце в Лас-Вегасе. Мать Лопес довольна выбором своей звёздной дочери.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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