Page Six: Лопес и Аффлек женятся во второй раз

Для всех тех, кто не был на свадьбе звёзд Голливуда Дженнифер Лопес и Бена Аффлека и близок паре, знаменитости устроили торжество во второй раз.

Те, кто не присутствовал на основном торжестве, смогут порадоваться за молодожёнов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в эти выходные.

Подготовка ко второй свадьбе мировых знаменитостей идёт полным ходом в поместье Аффлека. Об этом стало известно изданию Page Six.

Повторное торжество звёзды организуют по той причине, что многих гостей не было на основном праздновании.

Есть информация, что селебритис видели в Саванне, где те закупались.

СМИ стало известно, что празднование откроет репетиционный ужин. А на следующий день знаменитые актеры уже во второй раз сочетаются узами брака.

На главном празднике не было таких друзей и близких пары, как Мэтт Дэймон, Джимми Киммел, Кейси Аффлек и Дреа де Маттео. Сейчас у них имеется возможность наверстать упущенное.

Если говорить о том, чем знаменитости собираются угостить гостей торжества, то те решили организовать барбекю. Обслуживать банкет, по всей вероятности, будет знаменитый лайф-коуч и подкастер Джей Шетти.

В СМИ появлялась информация, что Шетти и Лопес могли связывать романтические отношения в прошлом.

Напомним, что Лопес и Аффлек поженились в прошлом месяце в Лас-Вегасе. Мать Лопес довольна выбором своей звёздной дочери.