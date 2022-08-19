Politico: Госдеп США против признания России спонсором терроризма

Информационное агентство Politico утверждает, что американский Госдепартамент выступает против признания России террористическим государством.

Утром пятницы американская газета Politico сообщило, что множество сотрудников Госдепа выступают против того, чтобы Конгресс США признавал Россию спонсором терроризма.

По данным Politico, в ходе тайных переговоров чиновников Госдепартамента неоднократно звучало мнение о том, что решение о признании РФ террористическим государством может иметь серьёзные последствия для Вашингтона.

В Politico отметили, что одним из ключевых последствий может стать потенциальный срыв продуктовой сделки с Россией, что в итоге разозлит Москву.