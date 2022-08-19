Виктор Соколов стал временным командующим Черноморским флотом
Глава военно-морской академии России Виктор Соколов утверждает, что стал лидером Черноморского флота РФ на временной основе.
19 августа российское информационное агентство ТАСС сообщило, что лидер военно-морской академии РФ Виктор Соколов заявил о своём назначении на должность временно исполняющего обязанности главы Черноморского флота.
До этого должность главнокомандующего Черноморским флотом занимал Игорь Осипов, который по данным издания РБК, был смещён с этой должности.
Примечательно, что накануне журналисты РБК со ссылкой на Министерство обороны России призвало не верить ранее растиражированным слухам о смене главы Черноморского флота с Осипова на Соколова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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