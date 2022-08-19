Патрушев: элиты западных стран взяли в заложники своих граждан
19 августа лидер российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что власти Запада взяли в заложники жителей своих стран.
В пятницу днём председатель Совбеза России Николай Патрушев заявил, что ведя антироссийскую политику, лидеры стран коллективного Запада взяли в заложники граждан собственных государств.
По мнению Патрушева, жители западных стран не выбирали введения санкций против России, которые отразились на Европе повышением цен на энергоресурсы и отопление соответственно.
При этом Николай Патрушев отметил, что в Украине наблюдается аналогичная ситуация, поскольку граждане этой страны далеко не всегда согласны с политикой Владимира Зеленского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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