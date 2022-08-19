Правительство Польши более чем в 3 раза сократило число виз для россиян

Польское правительство стало в три раза реже выдавать туристические визы гражданам России.

В пятницу днём польская газета "Речь Посполита" опубликовала статью, в которой сообщила, что правительство Польши более чем втрое сократило количество туристических виз, получаемых россиянами.

Одновременно с этим программу по сокращению выдачи туристических виз российским гражданам активировали такие страны как Финляндия и Эстония.